Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В Западном военном округе (ЗВО) сменился командующий войсками, на место генерал-полковника Александра Журавлёва назначен генерал-лейтенант Роман Бердников. Это следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Генерал-лейтенант Роман Бердников structure. mil.ru

В документе, который есть в распоряжении редакции, в строчке «сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФКУ «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа», обозначен генерал-лейтенант Роман Бердников. Согласно указанному документу, руководителем ЗВО он значится с 28 сентября 2022 года.

Добавим, что на сайте Министерства обороны командующим войсками ЗВО по-прежнему значится 56-летний Герой России Александр Журавлёв. Источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией, отметил, что об изменениях в руководстве ЗВО не было известно до сегодняшнего дня. Также на официальном портале правовой информации пока не опубликован указ президента о назначении Бердникова и освобождении от должности Журавлёва.

Отметим, 48-летний уроженец Алтайского края Роман Бердников до 2021 года был командующим 29 общевойсковой армией. Согласно данным сайта Министерства обороны РФ, с октября 2021 года — командующий Группировкой войск Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.