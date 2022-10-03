Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Задать вопросы по частичной мобилизации жители СЗФО и ЦФО России смогут по «Горячей линии» Западного военного округа (ЗВО). Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ЗВО.

Колл-центр Дарья Антонова, ИА REGNUM

На эту линию можно обратиться для разрешения проблемных вопросов, а также для оперативного доведения информации о призыве по мобилизации.

Обратиться можно сразу по нескольким телефонам 8-812-494-29-60, 8-812-494-26-13 и 8-812-494-27-56.

Напомним, что в России работает служба «122». Её операторы также готовы ответить на возникшие вопросы граждан по вопросам частичной мобилизации.