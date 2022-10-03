Чебоксары, , 17:43 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области после вхождения в состав России появятся на «вышитой карте России». Необходимые лекала, пакеты документов подготовлены и направлены в администрации данных регионов, заявил 3 октября глава Чувашии Олег Николаев.

ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области дополнят «вышитую карту России» Cap.ru

«Вышитая карта России», которая была изготовлена исходя из того, что у нас в России было 85 субъектов, стала уже не соответствовать юридическому статусу государства. И мы незамедлительно приняли решение в кратчайшие сроки исправить это и представим общественности», — сказал Николаев.

Ожидается, что мастера Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей создадут уникальные вышитые фрагменты территорий и направят их в Чувашию, где новые части будут вшиты в общее полотно.

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова добавила, что в республике рассчитывают в День Конституции РФ, 12 декабря, показать карту с 89 регионами страны.

Напомним, в июне в Совете Федерации была передана репродукция вышитой карты России. Оригинал размером 3×6,7 метров был представлен в Чебоксарах рамках празднования Дня России. В ее создании участвовали более 200 мастеров из регионов страны: карта состоит из орнаментов традиционной народной вышивки народов России, а сами фрагменты повторят географические очертания регионов.

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