Москва, , 16:09 — REGNUM Госдума после ратификации договоров приняла федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

«Это историческое решение, которое стало логическим продолжением линии на собирание и воссоединение земель русских. Россия сегодня спасает Донбасс, Херсонщину и Запорожье от геноцида и кровавого террора киевского режима. Люди Новороссии сказали однозначное «да» выбору — быть вместе. Еще один момент истины для нашего Отечества», — отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что после введения в действие законодательных решений население России увеличится почти на 6,2 млн человек и составит более 152 млн человек, ее площадь прирастет более 100 тыс. квадратных километров, а к числу регионов прибавятся еще четыре и оно возрастет до 89.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла законы о принятии в Россию ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья