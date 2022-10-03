Краснодар, 3 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Краснодарского края убыли на обучение в воинские части. Решить все возникающие в их семьях вопросы главам муниципальных образований поручил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Все мобилизованные переживают за свои семьи. Мы должны помочь им с решением всех вопросов. Прошу глав на местах связаться с каждой семьёй и разобраться со всеми проблемами. Родные призывников не должны оставаться один на один с трудностями», — считает Кондратьев.

Кроме того, все мобилизованные мужчины должны получить единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.