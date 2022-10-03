Бишкек, , 16:27 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Алмазбека Бейшеналиева от должности министра образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба государства сегодня, 3 октября.

Садыр Жапаров President.kg

Причину увольнения в администрации президента не назвали, однако поводом для него могло стать возбуждение против высокопоставленного чиновника уголовного дела по статье «Коррупция».

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Кроме того, глава государства подписал указы об освобождении Эркинбека Осоева с поста министра транспорта и коммуникаций, Доскула Бекмурзаева — с поста министра энергетики и Азамата Жаманкулова — с поста министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Причины увольнения руководителей этих ведомств также озвучены не были.

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