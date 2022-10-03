Гавана, 3 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что провинция Пинар-дель-Рио делает успехи в восстановлении после прохождения урагана «Иэн» через ее территорию ранним утром 27 сентября. Об этом пишет Prensa Latina.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

По его словам, в самом западном регионе страны «повсюду видна работа, и люди оправляются от первоначального удара, нанесенного ураганом».

Диас-Канель в своём аккаунте в Twitter также отметил, что жители Пинар-дель-Рио постепенно вернутся к нормальной жизни после ущерба, нанесенного ураганом.