Бухарест, , 15:58 — REGNUM В течение ближайших нескольких месяцев размер средней пенсии в Румынии повысится не более чем на 11%. Об этом 3 октября со ссылкой на заявление главы румынского кабмина Николае Чукэ сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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«Для резкого увеличения соответствующих пенсионных выплат в стране нет финансовых возможностей, — отметил, в частности, он. — Сейчас мы не можем перешагнуть одиннадцатипроцентный порог повышения».

При этом Чукэ подчеркнул, что в ближайшем будущем официальный Бухарест планирует пересматривать суммы пенсий в зависимости от инфляционных процессов в стране.

Напомним, на сегодняшний день средняя пенсия в Румынии составляет 2 тыс. леев ($395).