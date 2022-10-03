Бухарест, 3 октября 2022, 15:55 — REGNUM Представители Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) провели 3 октября десятки специальных рейдов в офисах одной из крупнейших румынских энергетических компаний — SC NIS PETROL, являющегося главным региональным партнером российского концерна Газпром. Об этом передает бухарестский телеканал Digi24.
По предварительным данным, поводом для проводимых масштабных обысков послужила поступившая руководству DIICOT оперативная информация о том, что некоторые сотрудники SC NIS PETROL якобы передавали в «третьи страны» сведения, содержащие государственную тайну Румынии.
Помимо акций в служебных помещениях структуры, обыски были осуществлены в квартирах и частных домах работников соответствующей компании в Бухаресте, Тимишоаре и других крупных городах страны.
Об арестах и задержаниях в контексте акции не сообщается.