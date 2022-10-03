Донецк, , 15:50 — REGNUM Кировский и Киевский районы Донецка снова подверглись обстрелу со стороны бандеровских формирований. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 15:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 15:20 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, работает российская система ПВО.