Рига, 3 октября 2022, 15:47 — REGNUM В воскресенье, 2 октября, в Латвии проходили парламентские выборы, по итогам которых большинство мандатов получила партия «Народное единство» премьер-министра Кришьяниса Кариныша. Правозащитник и публицист Александр Гапоненко (г. Рига) рассказал о новом раскладе сил в парламенте и возможных последствиях, которые он принесёт.
Правозащитник: избиратели Латвии не поддержали политику национал-радикалов
«Была большая опасность, что политику, которую пытались проводить национал-радикалы, поддержат избиратели. Но избиратели ее не поддержали. Из национал-радикальных партий «Национальное объединение» сохранило свое представительство (13 мандатов), а «Новая консервативная партия» (11 мандатов) вообще не прошла. Именно эти две партии заявляли о необходимости депортировать всех российских граждан из Латвии, отправить нелояльных русских в концлагеря (это заявил сам президент, который был избран от «Национального объединения»). Не прошла партия «Развитие/За!». Пабрикс, теперь уже бывший ее руководитель, выступал за то, чтобы развязать войну с Россией.
В составе правящей коалиции произошла перегруппировка, в политику вернулись те, кого называют «олигархи» — Лембергс, Шлесерс и Шкело, они провели своих людей через партию «Латвия на первом месте», «Стабильность», «Союз зеленых и крестьян» и «Объединенный список». Думаю, прямо сейчас установится старая коалиция из «Нового единства» и «Национального объединения». Партия «Прогрессивная» была создана латвийскими спецслужбами, чтобы управлять популистским электоратом. К февралю экономическая ситуация настолько ухудшится, что старая-новая коалиция будет вынуждена уйти в отставку. Тогда возможен приход к власти более умеренных, кого у нас называют партиями олигархов. Это совершенно не пророссийские силы, но более здравая правая консервативная сила, с которой можно говорить, она хоть в какой-то степени пытается отражать интересы бизнеса латвийского населения.
В последнее время партия «Согласие» вела себя также, как и латышская национал-радикальная партия. Она проголосовала за снос советских памятников, за то, чтобы Балтийская православная церковь боролась бы за автокефалию, за прекращение образования на русском языке. Бывший мэр Риги, глава партии Ушаков, будучи уже два года депутатом Европарламента, называл Россию страной-агрессором. Избиратели это запомнили, и эта партия не прошла. Официальный курс на дискриминацию русских, зажим независимой информации, к сожалению, продолжится, как и общий антироссийский разворот», — подчеркнул правозащитник в своей колонке для «Независимого общественного наблюдения» (НОМ)