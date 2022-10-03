Рига, 3 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В воскресенье, 2 октября, в Латвии проходили парламентские выборы, по итогам которых большинство мандатов получила партия «Народное единство» премьер-министра Кришьяниса Кариныша. Правозащитник и публицист Александр Гапоненко (г. Рига) рассказал о новом раскладе сил в парламенте и возможных последствиях, которые он принесёт.

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«Была большая опасность, что политику, которую пытались проводить национал-радикалы, поддержат избиратели. Но избиратели ее не поддержали. Из национал-радикальных партий «Национальное объединение» сохранило свое представительство (13 мандатов), а «Новая консервативная партия» (11 мандатов) вообще не прошла. Именно эти две партии заявляли о необходимости депортировать всех российских граждан из Латвии, отправить нелояльных русских в концлагеря (это заявил сам президент, который был избран от «Национального объединения»). Не прошла партия «Развитие/За!». Пабрикс, теперь уже бывший ее руководитель, выступал за то, чтобы развязать войну с Россией.

В составе правящей коалиции произошла перегруппировка, в политику вернулись те, кого называют «олигархи» — Лембергс, Шлесерс и Шкело, они провели своих людей через партию «Латвия на первом месте», «Стабильность», «Союз зеленых и крестьян» и «Объединенный список». Думаю, прямо сейчас установится старая коалиция из «Нового единства» и «Национального объединения». Партия «Прогрессивная» была создана латвийскими спецслужбами, чтобы управлять популистским электоратом. К февралю экономическая ситуация настолько ухудшится, что старая-новая коалиция будет вынуждена уйти в отставку. Тогда возможен приход к власти более умеренных, кого у нас называют партиями олигархов. Это совершенно не пророссийские силы, но более здравая правая консервативная сила, с которой можно говорить, она хоть в какой-то степени пытается отражать интересы бизнеса латвийского населения.