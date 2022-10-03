Москва, 3 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев считает странным назначение отстраненного от должности военкома Хабаровского края Юрия Лайко на аналогичную должность в Магаданской области, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Duma. gov.ru Нечаев Алексей Геннадьевич

Напомним, 3 октября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что из нескольких тысяч мобилизованных в регионе половину отправили домой как не соответствующую критериям отбора. В результате военком Лайко был отстранён от занимаемой должности.

По словам Нечаева, в мобилизации стало все прозрачнее, но по-прежнему происходят «странные вещи».

«Этого военкома трудоустроили военкомом в Магаданской области. Это заявляет пресс-служба Восточного военного округа. Я думаю, что здесь у всех у нас компетенции хватит понимать, что это не дело», — сказал депутат в ходе пленарного заседания Госдумы.

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