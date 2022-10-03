Донецк, 3 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. ВСУ совершили обстрел двух районов Донецка — Киевского и Куйбышевского. Об этом 3 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 14:45 из Первомайского по Киевскому району Донецка выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

В 14:50 из Нетайлово велась стрельба по Куйбышевскому району Донецка, выпущено три снаряда калибра 155 мм.