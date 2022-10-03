Москва, , 13:50 — REGNUM Законопроект о введении единовременных выплат участникам специальной военной операции внесен в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первая касается единовременных выплат всем, кто принимает участие в специальной военной операции, тем, кто сегодня мобилизован, добровольцам», — сказал депутат.

Миронов напомнил о росте цен на товары для мобилизованных, в котором должны разобраться прокуратура и ФАС.

«Я просто называю вещи своими именами. Эти бизнесмены — мерзавцы и подлецы, которые наживаются на жизни наших ребят. У нас остаются вопросы к Министерству обороны и наше предложение о проведении в закрытом режиме встречи с министром обороны, с начальником Генерального штаба остается в силе, потому что у нас есть вопросы», — сказал парламентарий.

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