Пенза, 3 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Пензенской области мобилизованных оснастят дополнительной экипировкой. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По словам главы региона, все мобилизованные обеспечены штатным имуществом по нормам довольствия военнослужащих Вооруженных сил. Они одеты, обуты, имеют форму и обувь по сезону. Крое этого военнослужащим будут выданы средства индивидуальной защиты, в том числе бронежилет и шлем.

«Мы приобретаем для наших военнослужащих спальные мешки и рюкзаки, которые уже начали шить на пензенских предприятиях. Кроме того, аптечки, туристические коврики, «сидушки», теплые шерстяные шапочки-подшлемники, два комплекта термобелья, носки, все необходимое нижнее белье. Это делается для того, чтобы у наших бойцов был определенный резерв теплых вещей в полевых условиях», — уточнил Мельниченко.

Гражданская форма в дальнейшем будет отправлена почтой по месту жительства мобилизованных, а форма, которая была выдана прежде, останется как подменная, добавил глава Пензенской области.

Напомним, в отделах ЗАГС Пензенской области регистрация брака с попавшими под мобилизацию жителями осуществляется в день обращения.

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