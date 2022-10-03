Уфа, , 15:33 — REGNUM Добровольческий батальон имени Салавата Юлаева формируют в Башкирии. Об этом 3 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

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«Мы в первую очередь позвали в батальон Салавата Юлаева ветеранов боевых действий, тех кто прошел в разное время горячие точки и имеет реальный боевой опыт, а не год срочной службы. Кого-то военкомат не мобилизовал в силу возраста, кто-то просто так и не дождался повестки. Но мы уверены, что армии России сейчас очень необходим опыт и знания таких как наши добровольцы», — приводит пресс-служба слова полковника в отставке Артура Юмагужина.

По его словам, добровольцы, которые приходят записываться в батальон, чаще всего говорят, что не хотят ждать, когда им придёт повестка, а некоторые даже с обидой рассказывают, что военкоматы их «заворачивают».

"Они не хотят отсиживаться по домам, когда реально могут быть полезны за ленточкой», — сообщил Юмагужин.

Он также сообщил, что 1 октября в социальной сети была создана соответствующая группа.

«Уже за субботу и воскресенье [1 и 2 октября] получили немногим больше трёхсот обращений с просьбой принять в батальон. Это очень разные люди, в том числе из других регионов. Но отмечу, что основная цель достигнута, почти все связавшиеся с нами — участники боевых действий. И это не только Чеченская война, это возрастные офицеры Афганистана и молодые ребята после Сирии», — сообщил полковник в отставке.

Он также отметил, что воинам предлагают различную помощь как с экипировкой, так и со снабжением.

«Мы правда не рассчитывали на такой большой отклик. Добавлю, что убедился — наш народ настроен решительно и верит в правое дело, а значит победа будет за нами!» — подчеркнул Юмагужин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии были сформированы два добровольческих батальона имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова и имени Героя России, гвардии майора Александра Доставалова.

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