Мадрид, , 15:21 — REGNUM Национальная полиция Испании расследует два смертельных случая, в результате которых за сутки в автономном сообществе Мадрид погибли два молодых человека в возрасте 19 и 21 года. Об этом пишет агентство EFE.

Мадрид Ángela Ojeda Heyper

Оба случая произошли в мадридских городах Алькоркон и Фуэнлабрада. Отмечается, что погибшие были связаны с молодежными бандами, хотя оба не имеют отношения друг к другу.

Преступления произошли 2 и 3 октября. Они случились в непосредственной близости от двух ночных клубов. Так, первый смертельный случай произошёл в Алькорконе после драки в клубе, который посещали члены различных банд. Второй смертельный случай произошёл в Фуэнлабраде после закрытия клуба, где только что выступил доминиканский музыкант Rochy RD.