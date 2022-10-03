Москва, 3 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Использование гривны будет допускаться при расчетах в новых регионах России до 31 декабря 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе пленарного заседания палаты парламента.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Напомним, 3 октября Госдума обсуждает пакет документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

«Денежной единицей на территории новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 при расчетах в наличных и безналичных формах будет допускаться обращение гривны. Банку России будут представлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и других финансовых учреждений», — сказал Крашенинников.

По его словам, налоговое и бюджетное законодательство РФ будет применяться в образованных субъектах с 1 января 2023 года.

«До указанной даты бюджетные отношения будут осуществляться на основании нормативных актов республик и областей», — пояснил Крашенинников.