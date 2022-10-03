Вильнюс, 3 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах России Сергей Рябоконь объявлен в Литве персоной нон грата, сообщил 3 октября литовский МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

В ведомстве заявили, что Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней. Высказывания российского дипломата, отметили в МИД, могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и «считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Кроме того, Рябоконю был выражен «решительный протест» в связи с воссоединением с РФ четырёх регионов: двух республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России пообещали дать соответствующий ответ на объявление временного поверенного персоной нон грата.

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