Брюссель, 3 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Страны Евросоюза согласовали в качестве очередной санкции установление «потолка цен» на нефть из России. Об этом 3 октября заявил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось.

ArtseBie Нефть

На вопрос о согласовании параметров нового пакета санкций, Садось ответил: «Я не хотел бы раскрывать детально вопросы, обсуждаемые за закрытыми дверями. Речь идёт о предложении G7 об определении максимальной цены на российскую нефть».

По его словам, точный уровень цены будет установлен «по принципу единого мнения», он может изменяться в зависимости от мировых котировок.

Ранее американское агентство Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Венгрия, Кипр, Греция и Мальта выступили против введения потолка цен на российскую нефть.