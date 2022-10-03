Москва, 3 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы единогласно поддержали решение о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Теперь в стране 89 субъектов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Напомним, 3 октября Госдума обсуждает пакет документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

«Мы вместе! Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

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