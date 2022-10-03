Москва, 3 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на купянском направлении в Харьковской области свыше 140 боевиков ВСУ, сообщили 3 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На купянском направлении в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что общие потери ВСУ на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 боевиков и около 60 единиц военной техники.