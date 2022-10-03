Париж, , 14:26 — REGNUM Власти Франции могут направить киевскому режиму около 20 бронетранспортёров Bastion, пишет французская газета Tribune.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По информации СМИ, ссылающегося на источники, контракт на поставку уже сейчас находится в работе. И хотя документ ещё не подписан, поставка 20 БТР будет выполнена уже в ближайшие сроки.

Бронетехнику можно оснастить пулемётом калибра 12,7 мм, внутри могут перемещаться до десяти военнослужащих.

Производят машины в компании Arquus, принадлежащей группе Volvo.