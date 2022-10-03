Tribune: Франция может передать Киеву около 20 БТР Bastion
Париж, 3 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Власти Франции могут направить киевскому режиму около 20 бронетранспортёров Bastion, пишет французская газета Tribune.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Франция
По информации СМИ, ссылающегося на источники, контракт на поставку уже сейчас находится в работе. И хотя документ ещё не подписан, поставка 20 БТР будет выполнена уже в ближайшие сроки.
Бронетехнику можно оснастить пулемётом калибра 12,7 мм, внутри могут перемещаться до десяти военнослужащих.
Производят машины в компании Arquus, принадлежащей группе Volvo.