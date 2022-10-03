Париж, 3 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Власти Франции могут направить киевскому режиму около 20 бронетранспортёров Bastion, пишет французская газета Tribune.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По информации СМИ, ссылающегося на источники, контракт на поставку уже сейчас находится в работе. И хотя документ ещё не подписан, поставка 20 БТР будет выполнена уже в ближайшие сроки.

Бронетехнику можно оснастить пулемётом калибра 12,7 мм, внутри могут перемещаться до десяти военнослужащих.

Производят машины в компании Arquus, принадлежащей группе Volvo.