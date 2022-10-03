Москва, , 14:11 — REGNUM Фракция ЛДПР в Госдуме готовит законопроект с поправками в действующий закон о мобилизации, в котором будет предусмотрено понятие «частичная мобилизация». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Во-первых, будет уточнено понятие частичной мобилизации, определены категории, под которые подпадают граждане, расширен перечень тех, кто имеет право на отсрочку. Кроме этого, мы считаем, что правильно было бы предоставить право на расширение перечня граждан, кто пользуется отсрочкой президенту и правительству для того, чтобы оперативно реагировать, если такая необходимость будет», — сказал Нилов журналистам перед началом пленарного заседания.

Напомним, ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в палату парламента законопроект, в котором предлагается закрепить в законодательстве понятие «частичная мобилизация».

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