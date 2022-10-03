Кострома, 3 октября 2022, 15:37 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил чиновникам «не слезать с экранов телевидения», рассказывая про работу ТГК-2 по реконструкции коммуникаций. Об этом сообщает администрация региона.
По мнению главы области, люди настроены против ресурсоснабжающей организации, потому что не понимают смысла концессионного соглашения и устали обманываться «несбыточными» сроками завершения работ.
По информации мэрии, с 2019 по 2022 год ТГК-2 заменила 29 километров теплосетей (9 км — магистральных, 20 км — квартальных, что составляет около 37% от плана). Это позволило сократить число аварийных отключений на сетях в два раза. Отмечается, что чиновникам удалось договориться о ремонте сетей, питающие дома от ТЭЦ-2 в 2023 году. В случае, если работы будут выполнены, это решит проблему с теплоснабжением в самых проблемных точках города — Давыдовских микрорайонах, Юбилейном и улице Профсоюзной.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме назвали новую дату подачи тепла и горячей воды во все дома
Читайте развитие сюжета: Костромские депутаты требуют привлечь к ответу руководство ТГК-2