Кострома, , 15:37 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил чиновникам «не слезать с экранов телевидения», рассказывая про работу ТГК-2 по реконструкции коммуникаций. Об этом сообщает администрация региона.

Отключили воду. Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай

По мнению главы области, люди настроены против ресурсоснабжающей организации, потому что не понимают смысла концессионного соглашения и устали обманываться «несбыточными» сроками завершения работ.

«За последние 25 лет, а может и больше, работ на тепловых сетях в таких объемах просто не проводилось. Логика действий нам, чиновникам, понятна. Все это делается для того, чтобы сократить потери, создать для людей условия безопасной зимовки. Людям это не понятно. Это следует из тех обращений, которые к нам поступают. Кто в городской администрации на сегодняшний день считает, что никому ничего объяснять не надо? Надо для этого (разъяснительной работы — прим. ред) с экранов телевидения не слезать — не слезайте с экранов. Работа идёт, но, к сожалению, медленно. А вы еще своими пустыми обещаниями, которые не сбываются, людей обманываете, тем самым подрываете доверие. С людьми, которые не ценят доверие костромичей к власти, нам не по пути», — сказал губернатор, обращаясь к главе городской администрации Алексею Смирнову.

По информации мэрии, с 2019 по 2022 год ТГК-2 заменила 29 километров теплосетей (9 км — магистральных, 20 км — квартальных, что составляет около 37% от плана). Это позволило сократить число аварийных отключений на сетях в два раза. Отмечается, что чиновникам удалось договориться о ремонте сетей, питающие дома от ТЭЦ-2 в 2023 году. В случае, если работы будут выполнены, это решит проблему с теплоснабжением в самых проблемных точках города — Давыдовских микрорайонах, Юбилейном и улице Профсоюзной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме назвали новую дату подачи тепла и горячей воды во все дома

Читайте развитие сюжета: Костромские депутаты требуют привлечь к ответу руководство ТГК-2