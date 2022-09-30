Кострома, 30 сентября 2022, 09:25 — REGNUM В Костроме прошёл нерядовой митинг — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Необычность мероприятия заключалась в том, что оно было организовано не политической партией или общественным объединением, а обыкновенной горожанкой — жительницей дома №142 по улице Никитской Верой Петровной Семейкиной, уставшей от долгих отключений горячей воды.

Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2
Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2
Наталья Диева

ГВС в её доме не было с 16 мая по 22 сентября 2022 года. Причина — затягивание процесса перекладки труб со стороны ТГК-2. К слову, в похожей ситуации в этом сезоне, по словам представителей администрации, оказались около 150 домов. Требования жительницы, выдвинутые на митинге, просты. Она считает, что необходимо разорвать договор о передаче городских коммуникаций в «ненадежные» частные руки и добиться отставки областных и городских чиновников, подписавших «преступное», по её мнению, соглашение.

Информация о мероприятии освещалась почти всеми местными СМИ и популярными группами в социальных сетях. Одни сочувствовали костромичам, другие — например, «МК в Костроме» назвали горожанку «пиарщицей, готовой подложить свинью» горожанам и выразили мнение, что организаторов «подзуживают» некие силы. Схожие тезисы прослеживались в материале «Logos44.ru» и словах пресс-службы администрации города, высказанных за рамками официальных комментариев корреспонденту ИА REGNUM. 28 августа СМИ выпустило материал, в котором утверждало, что «кучка жильцов»«громкие пиарщики», поскольку не отказались от идеи проведения мероприятия даже тогда, когда им дали воду.

Так или иначе, широкое освещение в прессе не дало результата — вместе с организаторами, выступающими и журналистами на площади Мира 29 сентября набралось лишь около 50 человек, не считая 11 полицейских. Рядовых горожан среди них было человек 10.

Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2
Наталья Диева
Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2
Наталья Диева
Организатор митинга Вера Петровна Семейкина
Наталья Диева
Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2
Наталья Диева
Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2
Наталья Диева
Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2
Наталья Диева
Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2
Наталья Диева
Иван Сабуров
Наталья Диева
Валерий Ижицкий
Наталья Диева
Выступление костромички Рушии Галютдиновой
Наталья Диева

Политические партии оказывали поддержку организаторам. Коммунисты дали звукоусиливающую аппаратуру, а партия «Социальной защиты» депутата Владимира Михайлова предоставила Вере Петровне свой принтер, чтобы она напечатала транспаранты. При этом депутат Михайлов на митинге не выступал, а только слушал. Представители КПРФ произнесли несколько речей, но в них также не было рекламы партии. Единственной попыткой пиара можно считать брендированную красную кепку на голове секретаря КПРФ по организационно-партийной работе Сергея Шпотина.

За 40 с небольшим минут на митинге выступили семь человек. Организатор процесса объединила тему мобилизации и права всех горожан на элементарные блага:

«Недавно я читала новости. Губернатор поставил муниципалитетам и департаментам задачу проявить заботу к близким мобилизованных. Вроде бы очень хорошее заявление, но есть одно «но». В нашем доме, где горячей воды не было четыре месяца, живет женщина-инвалид. Она передвигается по дому на костылях. Только благодаря соседям она смогла пережить это трудное лето. Её старшего сына мобилизовали. И что, теперь ей будет уделяться особое внимание? Все люди имеют право на элементарные блага. Семьи мобилизованных живут в городе, и у многих из них, как и у других горожан, нет или долго не было горячей воды».

Депутат городской думы Михаил Елохин выразил мнение, что работа ТГК-2 (начиная с 2019 года компания выполняет менее 50% от запланированного объёма работ, прописанного в соглашении — ИА REGNUM) создаёт не только неудобства горожанам, но и может привести к ускоренному износу труб.

«До концессии городскими службами перекладывалось около 10 километров труб в год. С 2019 года, когда сети перешли в руки ТГК-2, и по настоящий момент они переложили 18 километров. Отставание от плана — 45 километров! Дело в том что каждый километр не положенной трубы увеличивает течи. Когда подкачка из-за большого количества дырок становится слишком объёмной, в систему приходится подкачивать неочищенную воду, из-за которой трубы ветшают в разы быстрее. Таким образом, есть большая вероятность того, что к тому моменту, когда последние трубы в рамках концессии будут положены, первые сгниют».

Эколог Валентина Ямщикова и пресс-секретарь Костромского отделения ЛДПР, в прошлом — депутат гордумы Иван Сабуров выступили против передачи любой важной для жизнедеятельности городской системы в частные руки.

«Вот у нас транспорт почти полностью отдали в частные руки. И что? Он прекрасно и вовремя ходит? Нет, мы видим клубок проблем. Моя позиция — ничего не нужно отдавать частникам. Все важные сферы должны быть в государственных или муниципальных руках», — сказал Сабуров.

Секретарь по протестным действиям Костромского областного отделения КПРФ Андрей Тарасов и глава местных коммунистов Валерий Ижицкий ругали костромичей за безынициативность. Кроме прочего, Тарасов пообещал добиваться возбуждения уголовных дел против представителей прокуратуры, присутствовавших при заключении концессии, а Ижицкий — организовать горожан идейно.

«Проблема отсутствия отопления, горячей воды — всего, что сейчас связано с работой ТГК-2 сейчас касается как минимум 170 многоквартирных домов. Примерно 17 тысяч человек страдают. И где эти тысячи? Почти никто не пришел на митинг. Если бы здесь на площади стояла хотя бы тысяча костромичей, власть бы задумалась. И городская, и областная. Над вами издеваются, а вы молчите!», — сказал Тарасов.
«Патриотизм — это не только пройти в «Бессмертном полку». Он заключается в том, как человек живет здесь, на этой земле, как власть заботится о нем. Считаю, что горожанам необходимо добиваться расторжения договора с ТГК-2 любыми способами. Необходимо, чтобы чиновники вновь взяли ответственность за сети на себя. И второе — мы должны заставить власть отвечать. Как бы она ни накосячила, ей сидится уютно. Никто ни за что не несет ответственности. Поймите, власть должна быть работоспособной, особенно в это неспокойное, напряженное время. Иначе нам не выжить. А заставить её работать можем только мы с вами. Я и мои товарищи готовы пройти по этим 170 домам и собрать подписи на эту тему», — добавил Ижицкий.

Со словами партийцев согласилась костромичка Рушия Галютдинова, пришедшая на митинг.

«Мы сами виноваты в том, что имеем, потому что бездействуем. Все эти 170 домов, 17 тысяч человек должны собрать подписи, подняться. Нам нужно объединиться наконец».

Прощались присутствующие под песню Виктора Цоя «Перемен».

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