Кострома, , 09:25 — REGNUM В Костроме прошёл нерядовой митинг — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Необычность мероприятия заключалась в том, что оно было организовано не политической партией или общественным объединением, а обыкновенной горожанкой — жительницей дома №142 по улице Никитской Верой Петровной Семейкиной, уставшей от долгих отключений горячей воды.

Митинг костромичей, уставших от отключений горячей воды и «безобразной» работы ТГК-2 Наталья Диева

ГВС в её доме не было с 16 мая по 22 сентября 2022 года. Причина — затягивание процесса перекладки труб со стороны ТГК-2. К слову, в похожей ситуации в этом сезоне, по словам представителей администрации, оказались около 150 домов. Требования жительницы, выдвинутые на митинге, просты. Она считает, что необходимо разорвать договор о передаче городских коммуникаций в «ненадежные» частные руки и добиться отставки областных и городских чиновников, подписавших «преступное», по её мнению, соглашение.

Информация о мероприятии освещалась почти всеми местными СМИ и популярными группами в социальных сетях. Одни сочувствовали костромичам, другие — например, «МК в Костроме» назвали горожанку «пиарщицей, готовой подложить свинью» горожанам и выразили мнение, что организаторов «подзуживают» некие силы. Схожие тезисы прослеживались в материале «Logos44.ru» и словах пресс-службы администрации города, высказанных за рамками официальных комментариев корреспонденту ИА REGNUM. 28 августа СМИ выпустило материал, в котором утверждало, что «кучка жильцов» — «громкие пиарщики», поскольку не отказались от идеи проведения мероприятия даже тогда, когда им дали воду.

Так или иначе, широкое освещение в прессе не дало результата — вместе с организаторами, выступающими и журналистами на площади Мира 29 сентября набралось лишь около 50 человек, не считая 11 полицейских. Рядовых горожан среди них было человек 10.

Политические партии оказывали поддержку организаторам. Коммунисты дали звукоусиливающую аппаратуру, а партия «Социальной защиты» депутата Владимира Михайлова предоставила Вере Петровне свой принтер, чтобы она напечатала транспаранты. При этом депутат Михайлов на митинге не выступал, а только слушал. Представители КПРФ произнесли несколько речей, но в них также не было рекламы партии. Единственной попыткой пиара можно считать брендированную красную кепку на голове секретаря КПРФ по организационно-партийной работе Сергея Шпотина.

За 40 с небольшим минут на митинге выступили семь человек. Организатор процесса объединила тему мобилизации и права всех горожан на элементарные блага:

«Недавно я читала новости. Губернатор поставил муниципалитетам и департаментам задачу проявить заботу к близким мобилизованных. Вроде бы очень хорошее заявление, но есть одно «но». В нашем доме, где горячей воды не было четыре месяца, живет женщина-инвалид. Она передвигается по дому на костылях. Только благодаря соседям она смогла пережить это трудное лето. Её старшего сына мобилизовали. И что, теперь ей будет уделяться особое внимание? Все люди имеют право на элементарные блага. Семьи мобилизованных живут в городе, и у многих из них, как и у других горожан, нет или долго не было горячей воды».

Депутат городской думы Михаил Елохин выразил мнение, что работа ТГК-2 (начиная с 2019 года компания выполняет менее 50% от запланированного объёма работ, прописанного в соглашении — ИА REGNUM) создаёт не только неудобства горожанам, но и может привести к ускоренному износу труб.

«До концессии городскими службами перекладывалось около 10 километров труб в год. С 2019 года, когда сети перешли в руки ТГК-2, и по настоящий момент они переложили 18 километров. Отставание от плана — 45 километров! Дело в том что каждый километр не положенной трубы увеличивает течи. Когда подкачка из-за большого количества дырок становится слишком объёмной, в систему приходится подкачивать неочищенную воду, из-за которой трубы ветшают в разы быстрее. Таким образом, есть большая вероятность того, что к тому моменту, когда последние трубы в рамках концессии будут положены, первые сгниют».

Эколог Валентина Ямщикова и пресс-секретарь Костромского отделения ЛДПР, в прошлом — депутат гордумы Иван Сабуров выступили против передачи любой важной для жизнедеятельности городской системы в частные руки.

«Вот у нас транспорт почти полностью отдали в частные руки. И что? Он прекрасно и вовремя ходит? Нет, мы видим клубок проблем. Моя позиция — ничего не нужно отдавать частникам. Все важные сферы должны быть в государственных или муниципальных руках», — сказал Сабуров.

Секретарь по протестным действиям Костромского областного отделения КПРФ Андрей Тарасов и глава местных коммунистов Валерий Ижицкий ругали костромичей за безынициативность. Кроме прочего, Тарасов пообещал добиваться возбуждения уголовных дел против представителей прокуратуры, присутствовавших при заключении концессии, а Ижицкий — организовать горожан идейно.

«Проблема отсутствия отопления, горячей воды — всего, что сейчас связано с работой ТГК-2 сейчас касается как минимум 170 многоквартирных домов. Примерно 17 тысяч человек страдают. И где эти тысячи? Почти никто не пришел на митинг. Если бы здесь на площади стояла хотя бы тысяча костромичей, власть бы задумалась. И городская, и областная. Над вами издеваются, а вы молчите!», — сказал Тарасов.

«Патриотизм — это не только пройти в «Бессмертном полку». Он заключается в том, как человек живет здесь, на этой земле, как власть заботится о нем. Считаю, что горожанам необходимо добиваться расторжения договора с ТГК-2 любыми способами. Необходимо, чтобы чиновники вновь взяли ответственность за сети на себя. И второе — мы должны заставить власть отвечать. Как бы она ни накосячила, ей сидится уютно. Никто ни за что не несет ответственности. Поймите, власть должна быть работоспособной, особенно в это неспокойное, напряженное время. Иначе нам не выжить. А заставить её работать можем только мы с вами. Я и мои товарищи готовы пройти по этим 170 домам и собрать подписи на эту тему», — добавил Ижицкий.

Со словами партийцев согласилась костромичка Рушия Галютдинова, пришедшая на митинг.

«Мы сами виноваты в том, что имеем, потому что бездействуем. Все эти 170 домов, 17 тысяч человек должны собрать подписи, подняться. Нам нужно объединиться наконец».

Прощались присутствующие под песню Виктора Цоя «Перемен».

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