Москва, 3 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатном страховании жизней участников специальной военной операции внесен в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

По словам депутата, это можно сделать, в том числе, за счет специального налогового вычета.

«Я думаю, что это будет правильно. Не надо им тратить на страховку деньги. Это обязано сделать государство», — сказал Миронов.

Напомним, 3 октября Госдума обсудит пакет документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.