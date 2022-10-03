Брюссель, , 13:55 — REGNUM Через десять лет, прошедших с последнего заседания Совета ассоциации между Европейским союзом и Израилем, Брюссель решил возродить эту платформу для политического диалога между ЕС и еврейским государством в качестве политического жеста, призванного поддержать либерального премьер-министра Израиля Яира Лапида перед новыми выборами в Кнессет, назначенными на 1 ноября 2022 года. Об этом пишет газета Le Monde.

Яир Лапид Mfa.gov.il

В понедельник 3 октября глава израильского правительства Яир Лапид проведет видеоконференцию с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели, а также с министрами иностранных дел стран — членов ЕС.

«Есть большая надежда на то, что этот совет придаст… новый импульс нашим отношениям», — заявил Politico министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Это возрождение диалога знаменует постепенное согласование европейской политики с позициями еврейского государства и, следовательно, падение интереса к судьбе палестинцев.

«Несмотря на то, что Израиль всё чаще нарушает права человека на оккупированных территориях, ЕС вознаграждает [его] этим соглашением об ассоциации, — сказал представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Омар Шакир. — Нет никакого давления на Израиль, чтобы он изменил свои незаконные и хорошо задокументированные действия на палестинских территориях».

«Это карт-бланш, выданный Израилю, независимо от того, какое правительство выйдет из избирательных участков», — считает председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Мари Арена.

Совет ассоциации возвращается после более чем двух лет интенсивного лоббирования нормализации отношений с Европой со стороны израильской дипломатии.

«В 2012 году европейские дипломаты обусловили возвращение к нормальным двусторонним отношениям прогрессом в мирном урегулировании с палестинцами, — сказал дипломат, знакомый с ходом обсуждений. — Приход к власти правительства Яира Лапида, либерала, близкого к [президенту Франции] Эммануэлю Макрону, открыл окно возможностей, несмотря на нынешний тупик в мирном процессе».

«Европейскому союзу всегда приходилось балансировать между двумя позициями по отношению к Израилю, — сказал представитель расположенного в Лондоне Европейского совета по международным отношениям Хью Ловатт. — Одна сосредоточена на безопасности и экономике, где он защищает свои интересы. Другая — та, где он отстаивает свои ценности, в частности поддержку палестинцев и мирного процесса. Сегодня мы явно склонились на сторону защиты интересов».

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