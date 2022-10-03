Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вместе немецкими войсками в блокаде Ленинграда в Великой Отечественной войне участвовали формирования ещё шести стран. Об этом сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник на первом заседании суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа.

ИА REGNUM Блокада Ленинграда

«Наряду с германскими оккупационными войсками в блокаде Ленинграда участвовали вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов», — сказал прокурор на первом заседании суда.

Также Мельник рассказал, что, согласно сделанным расчётам, ущерб Ленинграду от нацистской блокады в годы Великой Отечественной войны оценивается в 35,3 трлн рублей по текущему курсу.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольные пособники немецких нацистов из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии, наряду с вермахтом и союзниками Германии, принимали участие в блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник в ходе предварительного заседания.