Сана, , 13:57 — REGNUM Власти Йемена сообщают о многочисленных обстрелах позиций своих войск повстанцами-хуситами после истечения срока действия перемирия. Об этом 3 октября сообщает Saba со ссылкой на министерство обороны Йемена.

Йемен Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, под обстрел попали позиции армии в провинциях Сана, Таиз и Ходейда. Журналисты отмечают, что хуситы применяют артиллерию и стрелковое оружие, а также — беспилотники.

Как отмечает Saba, только в районе города Ходейда за сутки 2−3 октября было зафиксировано 95 обстрелов.

Также журналисты сообщают о том, что на ряде направлений хуситы создают дополнительные оборонительные сооружения и разворачивают новые вооружённые отряды с целью начать наступление.

Ранее правительство Йемена и хуситы не смогли согласовать режим прекращения огня, срок действия которого истёк в ночь со 2 на 3 октября.