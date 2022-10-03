Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Общее число погибших во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны превышает официальные статистические данные в 1,5 раза — количество жертв составило более 1 млн человек, заявил 3 октября на заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС).

Эвакуируемый ленинградец, умерший от голода в порту Кобона, Ленинградская область. Апрель 1942 г

По словам прокурора, установлено, что целью нацистских оккупационных войск и их пособников являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей, что, это подтверждается представленными суду копиями приказов и директив командования нацистской Германии.

«Немецко-фашистские захватчики намеренно разрушали и уничтожали гражданскую инфраструктуру, создавая невыносимые условия для жизни населения Ленинграда, как военными методами, так и путем создания условий для уничтожения жителей голодом», — сказал Мельник.

Прокурор указал суду, что официальная статистика, основанная на данных Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, говорит о 649 тыс. погибших людей в блокадном Ленинграде. Однако проведенная прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество жертв — более 1 млн человек.

Согласно сведениям статистического сборника Статистического управления города Ленинграда «Развитие народного хозяйства и культуры Ленинграда» от 1967 года, численность населения Ленинграда в начале 1941 года (учитывая отток населения) составляла 2 432 000 человек. При этом на начало 1944 года численность оставшихся в живых жителей составляла 546 000 человек. Таким образом, численность населения Ленинграда за время блокады сократилась на 1 886 000 человек. Из них, в соответствии со справкой по эвакуации населения Ленинградской городской эвакуационной комиссии, из Ленинграда эвакуированы с 22 января 1942 года по 15 апреля 1942 года — 518 777 человек, с 27 мая 1942 года по 1 апреля 1943 года — 404 075 человек. Общая численность эвакуированных составила 922 852 человека.

Смертность составила не менее 963 148 человек (разница между количеством населения в 1942 и 1944 годах, с учетом эвакуированных). Вместе с тем, архивные данные регионов, в которые осуществлялась эвакуация, позволяют сделать вывод о большой смертности среди эвакуированных, ставшей следствием дистрофии и иных факторов, негативно сказавшихся на здоровье ленинградцев.

«Взяв за основу расчетов минимальный процент смертности — 25%, приходящийся на зиму-весну 1942 года, можно прийти к следующим данным: общее число эвакуированных в указанный период 518 777, 25% — 129 694. Общее число погибших в результате блокады Ленинграда составило не менее 1 093 842 человек (963 148 + 129 694)», — резюмировал прокурор Санкт-Петербурга, добавили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербургском городском суде началось рассмотрение по существу заявления прокурора об установлении факта, имеющего юридическое значение, — признании блокады Ленинграда геноцидом.

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