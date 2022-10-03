Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Причиной лесных пожаров в Свердловской области становится неосторожное обращение людей с огнём. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в регионе начался сезон сбора клюквы. При этом, собирая урожай, не все свердловчане соблюдают правила пожарной безопасности. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов призвал уральцев быть аккуратнее с огнём в лесу. В частности, не разводить костры в торфяниках, не оставлять непотушенный огонь и не бросать в лесу спички и окурки.

По данным департамента информполитики, в регионе действуют 12 природных пожаров на площади 240 гектаров. Ранее пресс-служба авиалесоохраны сообщала о том, что огнём в регионе охвачено 77 гектаров леса.