Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Законопроект о деолигархизации в Грузии нужно обсудить максимально прозрачно и привлечь разные политические группы. Об этом 3 октября заявил журналистам депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта», председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что ушедший из политики основатель «Мечты» и крупнейший бизнесмен в Грузии Бидзина Иванишвили не попадает под законопроект. Депутат отметил, что для признания «олигархом», кроме большого состояния, нужно влиять на политику, владеть СМИ, а также быть собственником монополии.

«На Бидзину Иванишвили этот законопроект не может распространиться физически и объективно по той простой причине, что три предложенных критерия никак не могут обеспечить то, чтобы Бидзина Иванишвили попал в список олигархов», — сказал Оханашвили.

Депутат отметил, что под законопроект может попасть экс-министр обороны Грузии, бизнесмен и основателя оппозиционного телеканала «Формула» Давид Кезерашвили.

Напомним, в грузинской оппозиции Иванишвили называют «олигархом», несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии деолигархизацию, то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не будет олигархом, зато олигархи есть в оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Грузии выразил благодарность Бидзине Иванишвили