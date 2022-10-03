Тбилиси, 3 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Законопроект о деолигархизации в Грузии нужно обсудить максимально прозрачно и привлечь разные политические группы. Об этом 3 октября заявил журналистам депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта», председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Он подчеркнул, что ушедший из политики основатель «Мечты» и крупнейший бизнесмен в Грузии Бидзина Иванишвили не попадает под законопроект. Депутат отметил, что для признания «олигархом», кроме большого состояния, нужно влиять на политику, владеть СМИ, а также быть собственником монополии.

«На Бидзину Иванишвили этот законопроект не может распространиться физически и объективно по той простой причине, что три предложенных критерия никак не могут обеспечить то, чтобы Бидзина Иванишвили попал в список олигархов», — сказал Оханашвили.

Депутат отметил, что под законопроект может попасть экс-министр обороны Грузии, бизнесмен и основателя оппозиционного телеканала «Формула» Давид Кезерашвили.

Напомним, в грузинской оппозиции Иванишвили называют «олигархом», несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии деолигархизацию, то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не будет олигархом, зато олигархи есть в оппозиции.