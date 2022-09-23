Москва, , 15:17 — REGNUM Разработанный законопроект о северном завозе рассмотрит правительство России 30 октября. Об этом сегодня, 23 сентября, заявил Гаджимагомед Гусейнов, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает ТАСС.

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«По поручению председателя правительства законопроект должен быть внесен в установленном порядке в правительство 30 октября текущего года. Законопроект разработан. В разработке законопроекта участвуют представители и Совета Федерации, и Государственной думы», — сказал Гаджимагомед Гусейнов, отметив, что создана экспертная группа.

Он также добавил, что активное участие в разработке законопроекта принимают регионы.

«Неслучайно что сегодняшнее заседание экспертной группы прошло — первое выездное заседание — именно в Якутске. Поскольку на 50% объем северного завоза реализуется в Якутии», — отметил первый заместитель министра.

По его словам, до конца следующей недели окончательный вариант закона будет направлен в федеральные органы исполнительной власти.

Отметим, что законопроект о северном завозе предусматривает, в том числе, создание системы мониторинга движения грузов, упрощение закупочных процедур, проработку категорий грузов и перечня опорной транспортно-логистической сети. Также предполагается создание единого морского оператора и генерального экспедитора, которые помогут в создании инфраструктуры и определении ответственного за северный завоз.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме 6 сентября состоялась дискуссия на тему «Северный завоз: новая система снабжения» с участием всех профильных министерств, депутатов Госдумы и глав дальневосточных регионов.

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