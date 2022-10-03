Минск, , 13:35 — REGNUM Наряд белорусских пограничников нашёл 2 октября на границе с Польшей у польских заграждений тела беженца. Об этом 3 октября сообщает пресс-службы Государственного пограничного комитета Белоруссии в своём телеграм-канале.

Граница

«Вчера, 2 октября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружен труп беженца. Тело мужчины неславянской внешности без верхней одежды находилось на границе с Польшей недалеко от калитки в польском заграждении», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе проведённого осмотра местности также были найдены личные вещи беженца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином.