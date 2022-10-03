* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 3 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В продолжение практики полевых судов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли ударам палкой шесть человек в уезде Джагори афганской провинции Газни. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Избиение

Местные источники сообщают, что полевой суд проводился в уездном центре Джагори. Уточняется, что каждый из этих шести человек получил по 30 ударов палкой по обвинению в краже 18 мотоциклов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали десятки людей из разных уголков уезда Джагори для того, чтобы они наблюдали за экзекуцией.

Неделю назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Газни избили палками человека на улице перед зданием полиции по обвинению в употреблении наркотиков.