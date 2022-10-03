Стокгольм, 3 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Нобелевскую премию по медицине в 2022 году получил биолог Сванте Паабо, сообщает 3 октября Reuters.

(сс) fill Нобелевская премия

В Нобелевском комитете отметили, что Нобелевская премия по физиологии и медицине ему присуждена за открытия, «касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

Премия присуждается Нобелевской ассамблеей Каролинского института Швеции и оценивается в 10 млн шведских крон ($900 тыс. 357).