Канберра, , 13:14 — REGNUM Военно-морской флот Австралии готовится обучать новое поколение командиров подводных лодок на родине, поскольку Австралия стремится укрепить свою военную мощь перед поступлением на боевое дежурство атомного подводного флота в рамках альянса AUKUS. Об этом сообщает агентство AAP.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что Австралия намерена приобрести атомные подводные лодки либо у США, либо у Великобритании в рамках трехстороннего соглашения о безопасности AUKUS.

Ожидается, что подводные лодки прибудут в конце 2030-х годов, и, как сообщается, Вашингтон может ускорить доставку некоторых из них уже в середине этого десятилетия.

Федеральное правительство Австралии уже сейчас работает над обучением кадров для создания национальной ядерной и военно-морской промышленности.

«Наш военно-морской флот не будет ждать, когда будут готовы новые возможности для подготовки командиров следующего поколения. Такие командиры должны быть полностью обучены, когда подводные лодки поступят в строй», — говорится в заявлении министерства обороны Австралии.