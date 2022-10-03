Астана, , 13:08 — REGNUM Участие государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в спецоперации России по денацификации б. УССР не рассматривается. Об этом 3 октября сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

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«В целом зона ответственности ОДКБ чётко очерчена международно-признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий», — сказал Смадияров.

Он подчеркнул, что такой вопрос не стоит в повестке ОДКБ.

Напомним, 3 октября в Казахстане началась активная фаза учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В них в том числе принимают участие российские штурмовики Су-25 вместе с казахстанскими самолётами Су-30СМ.

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