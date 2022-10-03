Москва, 3 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Рубль завершил сентябрь довольно ярко, отметившись на максимумах с октября 2014 года в паре с евро. Доллар в моменте опускался к июльским уровням, но быстро реабилитировался заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

2000 рублей

«Пара доллар/рубль закрылась над уровнем 58 руб., однако уже в первый торговый день октября (3 октября) снова находится под давлением, тестируя отметку 57 руб.

В перспективе наступившего месяца не исключены новые рывки рубля в северном направлении, но даже в случае укрепления потенциальный рост не будет устойчивым и послужит возможностью для покупки иностранной валюты на более привлекательных уровнях.

При этом причин для масштабного ослабления рубля тоже не наблюдается. Основной негатив, связанный с санкциями и геополитикой в целом, на данном этапе уже по большей части учтен в ценах, хотя ухудшение профицита текущего счета платежного баланса РФ может негативно отразиться на динамике «россиянина».

Так, в случае новых попыток ухода пары в направлении уровня 50 руб. будут активизироваться покупатели доллара, которые могут отправить котировки в район 63-65 руб. до конца месяца.

Возможен и более негативный сценарий для рубля, с превышением уровня 65 руб., но только в случае интервенции властей или потрясений, способных ударить по фундаментальной привлекательности российской валюты», — полагает эксперт.

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