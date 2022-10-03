Москва, 3 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Новые границы Херсонской и Запорожской областей будут определены после обсуждения с местным населением, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«И хотя прояснение уже наступило, я вам скажу юридическим языком, — заявил Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. — ДНР, ЛНР — границы 2014 года, Херсон и Запорожье — по границам продолжим советоваться с населением этих областей. Это и есть сейчас однозначный ответ: мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях».

Как сообщало ИА REGNUM, Песков отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего использовать ядерное оружие в ходе специальной военной операции.

По словам Пескова, главы регионов имеют право на высказывание своего мнения, однако эмоции при этом не должны брать верх.