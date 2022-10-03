Скопье, 3 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В МВД Северной Македонии 2 октября сообщили о том, что днем ранее в Скопье попал в аварию автомобиль дипломатического представительства киевского режима.

aiva Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в аварии пострадал 63-летний пешеход, гражданин Северной Македонии.

Машина 50-летнего уроженца б. УССР столкнулась с автомобилем 35-летнего македонца, в результате чего пострадал пешеход. Пострадавший получил медицинскую помощь в клинике имени Матери Терезы в Скопье.