Москва, , 12:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность органов прокуратуры. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Указ президента увеличивает штатную численность органов прокуратуры почти на 150 человек. Основное увеличение количества специалистов затронет военную прокуратуру, их станет больше примерно на 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин поручил правительству разработать механизм отказа согласия на обработку персональных данных через сайт госуслуг.