Москва, , 12:50 — REGNUM В данный момент проведение переговоров по мирному договору России с Японией является невозможным из-за оказания Токио военной помощи Киеву. Об этом 3 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — сказал он в ответ на вопрос о том, могут ли проводиться переговоры с японской стороной в условиях введения Токио санкций против России и оказания военной помощи киевскому режиму.

Также представитель Кремля уточнил, что Япония заняла место среди стран Запада, превратившись в страну, недружественную для России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти будут советоваться по вопросам о границах Херсонской и Запорожской областей с жителями этих регионов.