Бейрут, , 12:51 — REGNUM Специальный посланник США Амос Хохштейн передал властям Ливана предложение Израиля по демаркации морских границ. Об этом сообщил в интервью Al-Mayadeen вице-спикер парламента Ливана Элиас Бу Сааб.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, предложение в настоящий момент изучается правительством страны, которое планирует скорректировать его в соответствии со своими представлениями о ситуации.

«Есть комментарии с ливанской стороны к проекту соглашения о демаркации морских границ. Ответ Ливана на проект соглашения будет отправлен в течение ближайших 24 или 48 часов», — заявил Бу Сааб.

Ранее между Ливаном и Израилем возник спор из-за принадлежности газового шельфа Кариш. Обе страны считают район месторождения своими территориальными водами.