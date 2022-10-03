Выборг, Ленинградская область, 3 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Три человека с различными травмами попали в больницу после ДТП с участием нетрезвого сотрудника полиции в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил 3 октября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

vk.com/vyborg_interesting ДТП на 3 км дороги «Подъезд к Выборгу» в Ленобласти.

ДТП произошло вечером 2 октября на 3 километре дороги «Подъезд к Выборгу». По предварительным данным, Mitsubishi Pajero на закруглении дороги выехал на встречную полосу и по касательной задел встречный Renault Sandero, после чего столкнулся с автомобилем Ford, от удара с которым внедорожник откинуло на автомобиль Škoda.

«Удар был такой силы, что Ford отлетел назад на 10 метров и упал на капот Škoda, которая двигалась сзади», — рассказал один из очевидцев в группе «Интересные события в Выборге» в социальной сети.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир машины Ford, а также пассажир Škoda. Предполагаемый виновник ДТП получил ушиб живота. По факту аварии, уточнили ИА REGNUM в СУ СКР по Ленобласти, началась проверка.

Как уточняет издание 47news, за рулем Pajero находился 40-летний начальник отделения по исполнению административного законодательства УМВД по Выборгскому району Ленобласти. Как заявляют очевидцы, сотрудник полиции был нетрезв и пытался убежать с места ДТП в лес.