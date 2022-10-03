Хельсинки, 3 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. МИД Финляндии вызвал посла России в связи с проведением «фиктивных» референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Сообщение об этом опубликовано 3 октября на странице финского ведомства в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

В финском МИД заявили, что вызвали российского посла для выражения ему «самого решительного осуждения» референдумов на этих территориях. Голосования были «фиктивными», произошло «вопиющее» нарушение Устава ООН, а также «суверенитета и территориальной целостности» б. УССР.

Читайте также: Индонезия считает, что проведенные Россией референдумы осложнят конфликт